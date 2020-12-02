Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
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Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı

02.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:58

Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı Ankara'nın Keçiören ilçesinde aralarında tartışma çıkan çift birbirini bıçakladı.

Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde aralarında tartışma çıkan çift birbirini bıçakladı.

Olay, Keçiören ilçesi Ballıkaya Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Gülsem G. ile eşi Serkan G. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında eşler birbirine bıçakla saldırdı. Korona hastası olduğu iddia edilen Gülsem G. eşi tarafından sağ böbreğinden bıçaklandı. Serkan G. ise karnından bıçaklanarak yaralandı. Gülsem G. GATA hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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Apartmanda duyduğu bağrışmalar üzerine polise ihbarda bulunan çiftin komşularından Tuncay Aydoğmuş, "Alt katta seslerin çoğalmasıyla kapıyı açtım. Dışarı çıktığımda amca yetiş diyerek bağırıyordu. Aşağı indim kadıncağız yerde yatıyor. Ben o arada 'Covid'li olduğu için üzerine de fazla gitmek istemedim. Bu arada da ambulansı ve polisi aradım. Fakat baktık ki kan var. 112 temiz bir bezle üzerine bastırın dedi. Dışarı çıktım polisi ararken kocası aşağı doğru koşuyordu. Serkan diye peşinden bağırdım. Dedim herhalde sağlık ocağına gidiyor diye düşündüm. Kocası da aşağıda yaralı bulunmuş" şeklinde konuştu.

Serkan G.'nin yakını olduğunu söyleyen bir kişi ise, çiftin aralarında sürekli sorun yaşandığını iddia etti.

Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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