Başkent'te takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu

01.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 01:10

Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu.



Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Ayaş Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlhan Ş. kontrolündeki 06 EA 2434 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan Tuğba A. ile İlhan Ş. yaralandı.



Bir kişinin kolu koptu



Kazayı gören Özel Harekat Polisleri yaralılara yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan Özel Harekat Polislerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan İlhan Ş.'nin kolu koptu. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA