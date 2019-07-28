Başkent'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerde Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi üzerinde meydana geldi. Eray Karabay, kontrolündeki 06 ZDN 46 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi istikametinde ilerlerken Ayaş Caddesi üzerinde bulunan varyantta henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücü Karabay, çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan otomobilin içerisinde sıkışarak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Karabay'ın, sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddenin bir şeridini trafiğe kapatırken trafiğin akışını diğer şeritten kontrollü olarak yönlendirdi. Sürücünün cansız bedeni ve kaza yaptığı otomobil olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA