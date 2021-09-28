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Başkent'te taciz iddiasına 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te taciz iddiasına 2 tutuklama

Ankara'nın Sincan ilçesinde küçük yaştaki iki kız çocuğunun alıkonularak tacizde bulunulduğu iddiası üzerine gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde küçük yaştaki iki kız çocuğunun alıkonularak tacizde bulunulduğu iddiası üzerine gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde günü birlik bir evde küçük yaştaki iki kız çocuğunun alıkonularak tacizde bulunulduğu iddiası üzerine Sincan ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri M.S. ve D.E.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında mağdurların yakınları tepki gösterirken, 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA

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