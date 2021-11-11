Başkent'te sürücülerin trafik kavgası

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte Kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı. Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi. - ANKARA

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