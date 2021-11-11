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Başkent'te sürücülerin trafik kavgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te sürücülerin trafik kavgası

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte Kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı. Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi. - ANKARA

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