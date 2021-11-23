Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada - Haberler
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Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücünün trafikte kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İstasyon Mahallesi Çatalca Sokak üzerinde, taksi şoförü ile önünde duran bir otomobilin sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Yol ortasında dakikalarca süren kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada

Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada

Otomobillerinden inip tekme tokat birbirlerine girdiler...Sürücülerin kavgası kamerada

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