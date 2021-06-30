Başkent'te sürpriz yumurtada eroin şoku

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı bir çalışmada durdurulan bir otomobil sürücüsünün yola attığı sürpriz yumurtadan eroin çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı bir çalışmada durdurulan bir otomobil sürücüsünün yola attığı sürpriz yumurtadan eroin çıktı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından Yenimahalle Barbaros Caddesi ve Ermiş Sokak'ın kesiştiği noktada bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü H.A'nın yola attığı sürpriz yumurtanın içerisinde satışa hazır 5 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, eski Terminal bölgesinde ise T.S. adlı şüphelinin üzerinde 2 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı