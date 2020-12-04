Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı
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Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı

04.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:33

Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı Ankara'da atık toplama ihalesini alan şahıslara yönelik silahlı saldırıda bulunan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı

ANKARA - Ankara'da atık toplama ihalesini alan şahıslara yönelik silahlı saldırıda bulunan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da atık toplama ihalesini alan kişilere yönelik silahlı saldırıda bulunan ve "Turgutlar" olarak bilinen liderliğini İ.M.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şebekenin Ankara'da geri dönüşüm amaçlı atık toplayan kişilerden para istedikleri, vermeyen kişilere ise birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların ayrıca nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçması, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme suçlarına da karıştıkları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Ankara merkezli Bolu, İzmir, Muğla illerinde 2'si daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde bulunan 31 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Zanlılardan 24'ü yakalanırken, 30 adreste yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, tabanca ve tüfeklere ait 100 fişek, çok sayıda çek-senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı
Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı
Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı
Başkent'te suç örgütüne yönelik operasyonda 24 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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