Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
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Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

10.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:26
Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Ankara'da 'Turgutlar' adlı suç örgütü polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Ankara'da 'Turgutlar' adlı suç örgütü polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 29 örgüt üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, liderliğini İ.M.T'nin yaptığı 'Turgutlar' adlı suç örgütü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2'si cezaevinde bulunan 31 şüpheliden 29'u yakalandı. 30 ayrı adrese yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek bunların yanında çok sayıda çek-senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Atık toplama ihalelerinde komisyon adı altında para isteyen, para vermek istemeyenlere silahlı saldırıda bulunan örgüt üyeleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
Başkent'te suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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