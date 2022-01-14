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Başkent'te suç makinesi yakalandı

Başkent'te suç makinesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da 84 ayrı suçtan hakkında 185 yıl hapis cezası olan şahıs, yakalanarak cezaevine konuldu.

KEÇİÖREN, ANKARA (İHA) - Ankara'da 84 ayrı suçtan hakkında 185 yıl hapis cezası olan şahıs, yakalanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı infaz kısım ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Y.Y.'nin bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Şahsın birçok farklı şehirde dolandırıcılık suçuna karıştığı ve vatandaşları mağdur ettiği, yapılan sorgusunda 84 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 185 yıl hapis cezası da olduğu anlaşılan şahıs cezaevine teslim edildi. - ANKARA

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