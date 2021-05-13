Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı
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Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da Kocatepe Camii'nde korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı. Bayram namazını kılmak için vatandaşlar evlerinden seccadelerini alarak evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti. Vatandaşlar cami içerisinde ve avluda sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti. İmam Hutbede Doğu Türkistan'da, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların son bulmasını dileyerek dua etti. - ANKARA

Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı
Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı
Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı
Başkent'te sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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