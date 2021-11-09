Son dakika haberleri | PKK/KCK'ya yönelik "sosyal medya" operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | PKK/KCK'ya yönelik "sosyal medya" operasyonu

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Başkentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri | PKK/KCK'ya yönelik sosyal medya operasyonu

Son dakika haberleri | PKK/KCK'ya yönelik sosyal medya operasyonu

Son dakika haberleri | PKK/KCK'ya yönelik sosyal medya operasyonu

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Son dakika haberi... Pakistan'da hükümet, terör örgütü TTP ile ateşkes yapıldığını duyurdu

Son dakika haberi... Pakistan'da hükümet, terör örgütü TTP ile ateşkes yapıldığını duyurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title