Başkent'te Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdılar: 9 Yaralı

Başkent'te geceyi silah sesleri böldü. Sokak ortasında bir gruba kurşun yağdırdılar.

BİR ARAÇTAN TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER

Olay, saat: 20.30 sıralarında Keçiören'de Şenlik Mahallesi Gazeteci Mevlüt Işık Sokak üzerinde meydana geldi. Bir araya gelen arkadaş grubunun üzerine sokaktan geçen, plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Grubu dakikalarca kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

9 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kurşunların hedefi olan S.K, B.T., Y.A., A.T., M.S. ve kimliği öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinleri, kanlar içinde yerde yatan yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, yaralılardan bazılarını kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerinde çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS, KAÇAN SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis ekipleri, olay yerini şeritle kapatırken, kaçan zanlıların yakalanması için harekete geçen motosikletli yunus timleri ise çevreyi didik didik aradı. Saldırganların etrafa saçtığı kurşunlar nedeniyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ise sürüyor.