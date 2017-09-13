Başkent'te Sokak Ortasında İnfaz

Ankara'da sokak ortasında sırtından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Olay, saat 23.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 DCT 71 plakalı otomobiliyle Çayyolu Mahallesi 2875. Sokak'a gelen Aydın Sümer, sokaktaki diğer kişilerle tartışmaya başladı. Şiddetlenerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda silahına sarılan bir kişi Sümer'i sırtından tabancayla vurdu. Aldığı tek kurşun darbesiyle ağır yaralanan Sümer, aracının sürücü koltuğuna yığıldı.



Bir süre sonra sokaktan geçen bir mahalle sakini, yolun ortasında duran otomobilin durumundan şüphelenerek aracın yanına gittiğinde Sümer'in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay hakkında soruşturma başlatıldı.



(İHA)