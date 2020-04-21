Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel

Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor

Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü sokak hayvanlarını unutmuyor.

21.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:02
Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor

Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü sokak hayvanlarını unutmuyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent'in merkez noktaları ile ilçelerinde kanatlı hayvanlar ile birlikte tüm sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere diğer günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara'nın merkez ve ilçelerinde park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak ve yaban hayvanlarına gıda sıkıntısı yaşamaması için mama desteğini artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusundaki güvercinleri de besledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, tüm ekiplerin haftanın 7 günü sahada olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı unutmuyoruz. 'Her can bizim için değerlidir' diyoruz ve sokak hayvanları aç kalmasın istiyoruz" dedi.

Başkent'te sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İHA

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