Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs durağında yoğunluk Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs durağında yoğunluk -Vatandaşlar yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kurallarına uymadı Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi...

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde otobüs durağında yoğunluk

-Vatandaşlar yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kurallarına uymadı

ANKARA - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Başkent'te yollarda ve otobüs durağında yoğunluk görüldü.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Başkent'te yollarda ve otobüs durağında yoğunluk gözlemlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar otobüs durağında sosyal mesafe kurallarına uymaz iken maske taktıkları görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek.

Kaynak: İHA