Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar
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Ankara, Polis, 3. Sayfa, Haber

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar -Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak parkta "uzun eşek" oynadılar -Polis ekiplerini gören gençler ceza yememek için düşe kalka kaçmaya çalıştı Ankara'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal...

27.04.2020 02:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:30
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

-Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak parkta "uzun eşek" oynadılar

-Polis ekiplerini gören gençler ceza yememek için düşe kalka kaçmaya çalıştı

ANKARA - Ankara'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak "uzun eşek" oyunu oynadı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek "Uzun Eşek" adı verilen oyunu oynamaya başladı. Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

Kaynak: İHA

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