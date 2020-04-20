Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 2'inci 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara'da sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 2'inci 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara'da sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 2'inci 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara'da sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı özel araçlar ve ticari taksi sürücülerin sokaklara çıktığı görüldü.

Bakanlık tarafından 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak ile sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Kısıtlama sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket ve büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri gereği adli ve idari işlem uygulanacağı belirtildi. Ayrıca ülke genelinde kısıtlamanın kaldırılmasının ardından market/süpermarket, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edileceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA