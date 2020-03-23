Başkent'te sokağa çıkamayan vatandaşlara motosikletli kuryeler hizmet verecek
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Başkent'te sokağa çıkamayan vatandaşlara motosikletli kuryeler hizmet verecek

Ankara'da korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacak.

23.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:16
Başkent'te sokağa çıkamayan vatandaşlara motosikletli kuryeler hizmet verecek

Ankara'da korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacak.

Ankara'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları artırılırken, Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçlarının kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta Ankara'da hizmet veren 17 market ve şubelerinin listelerini sosyal medya hesapları ve Büyükşehir Belediyesi web sayfasından paylaştı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonuna bağlı kuryelerin ücretlerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karşılayacak.

Üyeler ile Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak göreve hazır olduklarını belirten Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz ise, "İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz. Talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşen bir görev var. 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar onların marketlerden sipariş ettikleri gıda ve temel ihtiyaçlarını 12.00-17.00 saatleri arasında adreslerine götüreceğiz. Şu dönemde tüm lokantalar ve birimler kapandı, motosikletli kuryelerimiz de işsiz kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu duruma el attı ve en azından kuryelerimize evlerine günlük para götürebilecekleri iş fırsatı oldu. Başkanımıza minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi de, "Evde kal" çağrısında bulunduğu Başkent'te Büyükşehir Belediyesinin motosikletli kurye desteği sayesinde Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, Yerel Marketler Derneği ile Perakendeciler Derneği'nin iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Kağıt toplayıcılarına gıda desteği

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent'te kağıt toplayıcılığına yasak getirilmesinin ardından Yavaş'ın talimatıyla bu kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gıda desteği yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkiinde yoğun olarak yaşayan kağıt toplayıcılarının bulunduğu bölgede dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirterek, "Burası 600 kadar kağıt toplayıcısının mesken tuttuğu bir yer. Kağıt toplayıcıları hem bireysel olarak en büyük risk grubunu oluşturuyor hem de virüsün taşınması ve yayılması konusunda ciddi tehlike oluşturuyor. Bu nedenle kağıt toplayıcılığını yasakladık. Kağıt toplayıcılarının beslenmelerini belediye olarak üzerimize aldık. Her gün sabah ve akşam aileleriyle birlikte iaşelerini karşılayacak sistemi oluşturduk. Toplam 5 ayrı bölgede yaşayan bin 200 kişiye aileleriyle birlikte yemek dağıtacağız. Bulundukları bölgeyi, toplanmış kağıtları da her gün dezenfekte ediyoruz. Bilim insanlarının ifadesine göre virüsün en uzun süre yaşam alanı kağıt üzerinde. Kalıcı bir çözüme kavuşturana kadar mağduriyetini önleyeceğiz ve riskin yayılmasını ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

BELPA Mutfağı'nda hazırlanarak dağıtılan yemek yardımından yararlanan Abdülkadir Aşık, "Virüs nedeniyle artık kağıt toplamaya çıkmıyoruz. Ailece mağdur durumdayız ama belediye bizi de düşündü ve bizi aç, susuz bırakmadı. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" derken, kağıt toplayıcısı Ceylan Avcı ise, "Biz artık hurda ve kağıt toplamıyoruz. Belediye bize yiyecek getiriyor ve bu bölgeye düzenli ilaçlama yapıyor" diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da kent genelinde gönüllü hayvanseverlerin beslediği sokak hayvanlarının yer aldığı 10 bölgede dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi.

ASKİ'den 65 yaş ve üstü konut abonelerine kolaylık

Salgın tehdidine karşı yeni önlemleri devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü konut abonelerinin kartlı sayaçlarına su yükleme işlemine 24 Mart Salı gününden itibaren başlayacak. Dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin Başkent 153 ya da (0312) 616 10 00 numaralı telefondan ulaşarak yararlanabileceği hizmet kapsamında ASKİ ekipleri, kartlı su sayacı kullanan abonelerin su yükleme işlemini adreslerinde gerçekleştirecek. Abonelerini günlük olarak kısa mesaj (SMS) ve uyarılarla bilgilendiren ve 24 saat esasına göre çalışan ASKİ, salgın hastalık nedeniyle mesken abonelerinin su borcu nedeniyle kapama işlemini 2 ay süreyle erteleme kararı aldı. Ödenmemiş borçlarından dolayı daha önce su kapama işlemi yapılmış 22 bin mesken abonesinin su açma işlemlerine devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, merkezdeki işlemler için 23 Mart tarihinden itibaren de randevu sistemine geçti. Abonelerin www.aski.gov.tr adresinden de randevu alabileceğini duyuran ASKİ, yeni abonelik, abone değişikliği, inşaat aboneliği ve abone tahliye işlemleri, abonelik iptal, fatura itiraz, sayaç değişim (sayaç arıza başvurusu), fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini online olarak da yapacak.

Toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor

Kent genelinde ortak kullanım alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarını her gün dezenfekte ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri özellikle cadde ve ana yollar başta olmak üzere kent mobilyaları ve duraklarda özel dezenfektan ürünlerle temizlik gerçekleştirirken, ANKARAY, metro ve EGO otobüsleri, taksi ve dolmuşlar günlük olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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