Başkent'te "Sinyal Operasyonu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkent'te "Sinyal Operasyonu"

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince "oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Başkent'te
15.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:17

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince "oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. "Sinyal" adı verilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, müştekilerin Rent A Car firmalarından kiralanan otoları teslim etmesi gereken tarihte geri getirmeyen H.Ö, R.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler hakkında şikayette bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 4 ay süren çalışmalarda "oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları ile ilgili 9 şüpheli şahıs tespit edildi. PTS, şehir polis kameraları, benzinlik ve iş yerleri kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucunda otoların bazılarının şüpheli H.Y., B.K. ve B.K. tarafından Konya iline, bazılarının ise R.G. tarafından Bursa iline götürüldüğü tespit edildi. Konya'ya götürülen bazı otoların A.Y. tarafından change yapılmak üzere şasi ve motor numaralarının yok edildiği, bazılarının ise parçalanarak satıldığı, Bursa'ya götürülen otonun şüpheli S.T. ve İ.Ç. tarafından tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoya şasi numarasını değiştirmek suretiyle change yapılarak satıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kiraladıkları otoların GPS sinyallerini de devre dışı bıraktığı anlaşıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 adet çalıntı ve change oto, 1 adet çalıntı ve tescil bilgileri yok edilmiş oto, 3 adet çalıntı oto olmak üzere toplam 5 adet araç olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 9 Haziran günü Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Sinyal" adı verilen operasyonda H.Y, H.Ö., B.K., B.K., A.Y., S.Ö., R.G., İ.Ç. VE S.M. isimli 9 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin yakalandıkları esnada kullanmakta olduğu iki otomobilin de aynı yöntemle kiralanan otolardan olduğu tespit edildi. GPS sinyali kesilmeden ve parçalanmadan ele geçirilen araçlar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Haber
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Demet Akalın Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Tamer Tuna Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkent'te "Sinyal Operasyonu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 20:18:33. #1.14#
title