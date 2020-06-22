Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi.
22.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:14
Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi.
Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi. Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınalı hava, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam ederken, bir çok vatandaş bu durumu görüntüledi.
Kaynak: İHA