Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi.

Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi. Şehrin birçok yerinden görülen şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtınalı havada şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam etti.

Kaynak: İHA