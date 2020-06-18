Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi.

18.06.2020 03:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 04:47

Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi. Şehrin birçok yerinden görülen şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtınalı havada şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam etti.

Başkent'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kaynak: İHA

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