Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.
05.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:04
Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek olduğu belirlenen saldırgan kaçtı. Polis, bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA