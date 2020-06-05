Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek olduğu belirlenen saldırgan kaçtı. Polis, bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA