Ankara'da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 2'si Ağır, 4 Kişi Yaralandı

Ankara, Talatpaşa Bulvarı'ndaki bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

SAĞA SOLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Ankara, Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünden geçen iki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe içerisine girerek kahve sahibi V. Ş. ile tartışmaya başladı. Kavga bir anda alevlenince kafeye giren 2 şahıs tehditler savurarak kafeden uzaklaştı. Kafe sahibi durumu oğullarına bildirdi ve Ü. Ş., A. Ş., isimli şahıslar kafeye gelerek beklemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra şahıslar bu sefer 4 kişi olarak kafeye geldi. Ellerindeki silahlarla kafeye gelen şahıslar, sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine kafe sahibi ve oğulları yanlarındaki silahlarla karşılık verdi. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu silahlı kavga sonucu, M. Ö., Y. Ö., K. Ö. ve O. T isimli 4 kişi yaralandı.

ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kaçma anları çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Yaralıları gören vatandaşlar ise durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek, kaçan şahısları yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu, kaçan şahıslar olayın yaşandığı alanın 2 sokak ötesinde ekipler tarafından yakalanırken, öte yandan kafe sahibi V. Ş. ile oğulları şüpheli olarak gözaltına alındı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan silahlı kavga, Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirildi. Olayla ilgili delilleri titizlikle toplayan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.