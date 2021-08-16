Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 09 - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gerçekleşen operasyonlarda; 1 milyon 478 bin 200 adet boş makaron, 74 bin 150 adet dolu makaron, 3 bin 675 kilogram tütün, 747 adet muhtelif eşya, 647 adet cinsel uyarıcı ürün, 154 paket kaçak sigara, 69 adet cep telefonu, 46 litre sahte alkollü içki, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı