Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 09 - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gerçekleşen operasyonlarda; 1 milyon 478 bin 200 adet boş makaron, 74 bin 150 adet dolu makaron, 3 bin 675 kilogram tütün, 747 adet muhtelif eşya, 647 adet cinsel uyarıcı ürün, 154 paket kaçak sigara, 69 adet cep telefonu, 46 litre sahte alkollü içki, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Işın Karaca Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:32:28. #1.15#

title