Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptı

Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptı

Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptıANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sahipsiz ilerleyen at arabasına kamyonet çarptı.

30.10.2019 11:36
Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptı

Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sahipsiz ilerleyen at arabasına kamyonet çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Cebeci istikametinde sahipsiz bir şekilde hızla ilerleyen at arabasına döner kavşakta kamyonet çarptı. Trafikte sahipsiz bir şekilde yaklaşık 1 kilometre ilerleyen at arabası, yeşil ışıkta ilerlemekte olan kamyonetin çarpmasıyla savruldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Başkent'te seyir halindeki sahipsiz at arabasına kamyonet böyle çarptı
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