Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi, İvedik Sanayi Sitesi Anadolu Bulvarı üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yanan otomobili yol kenarına park ederek yardım istedi. Çevreden olayı gören vatandaşların görerek yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen otomobil alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğrul Tülek Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 09:15:01. #1.14#

title