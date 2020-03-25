Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı - Haber
3. Sayfa

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı -Yaralanan şahsın yakını sinir krizi geçirdi Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, pompalı tüfekle önce lastiğine ateş ederek durdukları otomobilin sürücüsüne, yine tüfekle ateş ederek yaraladı.

25.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 05:03
Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

-Yaralanan şahsın yakını sinir krizi geçirdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, pompalı tüfekle önce lastiğine ateş ederek durdukları otomobilin sürücüsüne, yine tüfekle ateş ederek yaraladı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi 1575 Sokak'ta Ahmet U' ve yanındaki bir kadın otomobille seyir ederken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir araçtan plakası ve kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı silahla ateş açıldı. Pompalı tüfekle önce otomobilin lastiğini hedef alan saldırganlar daha sonrasında Ahmet .U'yu hedef alacak şekilde ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet U, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilirken aracının içinde bulunan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri olaya karışan araç ve saldırganların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler Haber
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Yalın Basketbolcu Ender Saraç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Türk Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 05:54:58. #1.14#
title