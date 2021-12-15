Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı

Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının tır ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının tır ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Organize Sanayii Babürşah Caddesi ile Kırgızistan Caddesi kavşağında meydana geldi. Bir fabrikanın çalışanlarını taşıyan Z.G. yönetimindeki 06 C 1763 plakalı servis aracı ile E.K. idaresindeki 35 KS 095 plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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