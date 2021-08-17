Başkent'te şaşkınlık veren olay
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Başkent'te şaşkınlık veren olay

Başkent'te şaşkınlık veren olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve Kocaeli'den taşıdıkları iç boş konteyner yükü ile Ankara'nın Akyurt ilçesine gelen yaklaşık 100 tır ve şoförü, teslim yeri olarak boş arazileri görünce şaşkınlığa uğradı.

İstanbul ve Kocaeli'den taşıdıkları iç boş konteyner yükü ile Ankara'nın Akyurt ilçesine gelen yaklaşık 100 tır ve şoförü, teslim yeri olarak boş arazileri görünce şaşkınlığa uğradı.

İstanbul ve Gebze'den yola çıkan içi boş konteyner yüklü tırlar Akyurt'a geldiklerinde teslimat noktası olarak boş arazileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taşıdıkları yükün tarlaya inecek bir yük olmadığını, her aracın ve konteynerin kimliği bulunduğunu belirten tır şoförleri, bu durumdan kuşkulandıklarını söyledi. Akyurt ve çevresinde farklı noktalara yönlendirilen tır şoförlerinin bir kısmı belirtilen adreslere taşıdıkları yükü indirdi, 25 tır şoförü ise beklemeye koyuldu.

Birlikte yük taşıdıkları arkadaşları adına konuşan tır şoförü Ferhat Kahriman, 4 gündür mağdur durumda Akyurt'ta beklediklerini ve yetkililerden gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Kahriman, "Biz buraya konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik ve 4 gündür burada bekliyoruz. Konteynerleri sırtımızdan ne teslim alan var, ne de bu işle ilgilenen var. Burada ne lavabo var ne banyo var, ne yemek yiyebileceğimiz bir yer var, harap bir şekilde bekliyoruz. 25-30 araba var, bizler de halimizin ne olacağını bilemiyoruz, ödemelerimizi de alamadık. Mağdur durumdayız" dedi.

"Konteynerleri isteyenleri oyaladık"

Konteynerin sahiplerine ve emniyete yaşanan olayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Kahriman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dün yanımıza bir araç geldi, taksinin önünde ve arkasında plaka yok, bize herhangi bir tarlaya indirebileceğimizi söylediler. Bu taşımacılığı daha önce yaptığımız için de bu malzemelerin herhangi bir tarlaya inmeyeceğini biliyoruz. Biz de şüphelendik ve bu malzemeleri indirmedik, isteyenleri oyaladık, konteyner sahiplerini ve yetkilileri bilgilendirdik, onlar da durumun farkına vardılar ve indirmeyin diye rica ettiler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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