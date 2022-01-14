Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi - Haberler
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Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da satın aldıkları kullanılamaz haldeki ağır hasarlı otomobillerin şasi ve motor numaralarını yasa dışı yollarla temin ettikleri aynı model otomobillerin numaraları ile değiştirdikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da satın aldıkları kullanılamaz haldeki ağır hasarlı otomobillerin şasi ve motor numaralarını yasa dışı yollarla temin ettikleri aynı model otomobillerin numaraları ile değiştirdikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, piyasa değeri 5 milyon lira olan 18 araca ise el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto yedek parça işi yapan İ.Ö., R.Ö., Ö.Ö ve S.Ö'nün T.I. ve F.Ş. ile iş birliği yaparak satın aldıkları kullanılamaz haldeki ağır hasarlı otomobillerin şasi ve motor numaralarını hacizden aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri otomobillerin numaralarıyla değiştirip haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 6 şüpheliyi 6 farklı adreste eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 9 farklı ilde şasi ve motor numaraları değiştirildiği tespit edilen 18 araca ise el konuldu. Araçlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen otomobillerin toplam piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Yakalanan şahsılardan İ.Ö., Ö.Ö. ve R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden T.I. ve F.Ş. serbest bırakılırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vekalet ile çok sayıda oto alım satımı yaptıkları öğrenildi

Zanlıların temin ettikleri ağır hasarlı otolara ait kimlikleri çalıntı, hacizli ve yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri aynı model araçlarla değiştirdiği, bu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara sattıkları, kendilerini ve yakınlarının üzerinden vermiş oldukları vekaletlerle çok sayıda oto alım satımı yaptıkları tespit edildi. - ANKARA

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

Başkent'te şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 5 milyon lira değerinde 18 araç ele geçirildi

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