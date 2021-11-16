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Son dakika haber! Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

ANKARA (İHA) - Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, OSTİM 1469 Cadde üzerinde bulunan Hasamek Sanayi sitesinde bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü.

Son dakika haber! Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber! Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber! Başkent'te sanayi sitesinde korkutan yangın

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