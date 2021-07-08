Başkent'te sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Yenikent Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın bir çerçeve atölyesinde maddi hasara neden oldu.

Ankara'nın Yenikent Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın bir çerçeve atölyesinde maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Yenikent Sanayisi 17. Cadde üzerinde oksijen tüplerinin de bulunduğu atölyede kaynakçının kaynak yaptığı esnada kıvılcımların sıçramasıyla yan tarafta bulunan resim çerçevesi atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında resim atölyesinde maddi hasara neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı