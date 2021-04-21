Başkent'te sahura kadar temizlik seferberliği
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Başkent'te sahura kadar temizlik seferberliği

Başkent'te sahura kadar temizlik seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00'dan sahura kadar ilçe genelinde temizlik seferberliği yürütüyor.

Ankara Keçiören Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00'dan sahura kadar ilçe genelinde temizlik seferberliği yürütüyor. Bu kapsamda iftardan sonra çalışmalarına başlayan temizlik ekipleri park, bahçe, havuz, şelale, semt pazarı gibi birçok noktada detaylı temizlik çalışması yapıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan gece temizlik ekibi, rutin temizlik çalışmalarının dışında kentteki toplumsal alanlarda hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. İlçedeki 51 mahallede 24 saat esasına göre devam eden temizlik çalışmalarıyla Keçiörenliler daha temiz bir güne uyanıyor.

"Hem temizlik hem dezenfeksiyon"

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören'de yaşaması için çalışıyoruz. Şehrimizin her tarafında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Parklarımızı, semt pazarlarını, kamusal alanları ve sokaklarımızı temizleyerek hijyenik hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te sahura kadar temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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