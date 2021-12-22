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Başkent'te sahte içki operasyonu

Başkent'te sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 40 litre etil alkol, 35 litre rakı ve 12 litre şarap ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 40 litre etil alkol, 35 litre rakı ve 12 litre şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bir adreste İ.K. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Akyurt Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 21 Aralık tarihinde bahse konu adreste yapılan aramada 40 litre etil alkol, 35 litre rakı ve 12 litre şarap, 14 adet 10 mililitrelik aroma verici malzeme ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan İ.K. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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