Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklarda su taşkınları meydana geldi

Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklarda su taşkınları meydana geldi Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklarda su taşkınları meydana geldi

ANKARA - Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da bir süredir etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde kendini sağanak yağmura bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemez iken, bazı sürücülere ise zorlandı.

Kaynak: İHA