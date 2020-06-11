Başkent'te sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı
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Başkent'te sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Ankara'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Başkent'te sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı
11.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:48

Ankara'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Başkent'te gün içinde beklenen sağanak yağmur akşam saatlerinde bir anda bastırmasıyla Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında satış yapan pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmurun etkisi ile bir çok pazarcı, tezgahını dahi toplayamadı. Pazarcılar binaların altında kendisini koruyarak yağmurun dinmesini bekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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