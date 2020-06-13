Başkent'te sağanak yağış sele döndü...Yollar göle döndü Başkent'te sağanak yağış sele döndü.

Başkent'te sağanak yağış sele döndü...Yollar göle döndü

ANKARA - Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'dan Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisi artırdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış öğle saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başladı. Yağış sonucu caddeler göle döndü.

Kaynak: İHA