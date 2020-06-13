Başkent'te sağanak yağış sele döndü
Başkent'te sağanak yağış sele döndü Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
13.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:29
Başkent'te sağanak yağış sele döndü
ANKARA - Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'dan Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisi artırdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış öğle saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başladı. Yağış sonucu caddeler göle döndü.
Kaynak: İHA