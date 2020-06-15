Başkent'te sağanak yağış! Caddeler göle döndü Başkent'te sağanak yağış...Caddeler göle döndü Ankara'da birkaç gündür kendini gösteren yağmur, bugün de etkisini sürdürdü.

Ankara'da birkaç gündür kendini gösteren yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Ankara'da 3-4 gündür kendini gösteren ve kısa süre yağmasına rağmen hayatı olumsuz etkileyen yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak gibi ilçelerinde öğleden sonra görülen sağanak, yollarda su birikmesine ve rögarların taşmasına neden oldu. Aniden ve şiddetli yağan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kaldırımda yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Valilik uyardı

Öte yandan, Ankara Valiliği de vatandaşlara meteorolojik uyarıda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışın 15.00-18.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA