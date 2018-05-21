Sağanak Yağış Altında, Elinde Şemsiyesiyle Arabasını Yıkayan Vatandaş Güldürdü

Ankara'da dün yağan sağanak yağıştan faydalanan vatandaşlar, arabalarını yağmur suyundan yararlanarak fırça ile yıkadı. Öte yandan, bir vatandaşta Sıhhiye'de biriken su birikintisinin gitmesi için kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BİR ELİNDE FIRÇA BİR ELİNDE ŞEMSİYE

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'da da kendisini gösterdi. Mamak ve Çankaya başta olmak üzere birçok semtte yağmur nedeniyle sel meydana gelmişti. Birçok araç ve vatandaş selden olumsuz etkilenirken bazı vatandaşlarda yağan yağmuru fırsat bildi. Araç sahiplerinden biri, bir elinde fırça diğer elinde şemsiyeyle yoğun yağış altında aracını yıkarken, yakındaki esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla o anlar kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başka bir vatandaş ise giydiği şort ve tişört ile yağan sağanak yağmur altında hazırladığı köpük ve fırça ile birlikte arabasını köpükledi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Öte yandan Sıhhiye köprüsü altında biriken sudan dolayı vatandaşların mağdur olduğunu göre bir vatandaş, üstündeki kazağını çıkarttıktan sonra kendi imkanlarıyla suya dalarak rögar kapağını açtı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler yoğun ilgi gördü.