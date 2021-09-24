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Başkent'te 'Rize' günleri

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
Başkent'te 'Rize' günleri

ANKARA'da Rizeliler Federasyonu tarafından 4'üncü 'Rize Muhlama Günleri' düzenlendi.

RİZE (DHA) - ANKARA'da Rizeliler Federasyonu tarafından 4'üncü 'Rize Muhlama Günleri' düzenlendi.

Altınpark Anfa'da 23 Eylül'de başlayan 4'üncü Rize Muhlama Günlerinde, yöresel ürünler ve lezzetler sergilenirken, memleket sevdalıları da tulum ve kemençe eşliliğinde horon çekti. Rizeliler Federasyonu Başkanı İdris Kansızoğlu, fuar alanına gelen her vatandaşın Hes kodunun sorgulandığını, stantları pandemiye göre ayarladıklarını, maske, mesafe ve hijyen koşullarına önem vererek etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Kansızoğlu, Rize'nin muhlamasının meşhur olduğunu belirterek, "Tüm hemşerilerimizi ve başkentlileri Rize simidi yemeye, muhlamamızın tadına bakmaya, balımızın lezzetine varmaya, taze hamsimizde yemeye davet ediyoruz" dedi.

'FİYATI 35 BİN EURO'

Atilla Yusuf Özcan, bal üreticisi ve bal koleksiyoncusu olduğunu belirterek, koleksiyonunda 436 çeşit balı olduğunu söyledi. Özcan, fuara 65 çeşit bal getirebildiğini, fiyatlarının 100 Euro'dan başlayıp 5 bin Euroya kadar çıktığını söyledi. Özcan, 'peri' balının 4 bin 800 çiçekten oluştuğunu söyleyerek, "Bu balı bir mağarada bulduk. Arısı sönmüş sadece peteği ve balı kalmış bal. 'Peri' balı dedik buna. Özelliği ise mağaralarda kayalarda olan minerali önce propolis çekiyor sonra bal çekiyor. Vitamini yüksek ve mineralli bal haline geliyor böylece. Mağarada olduğundan çok daha değerli hale geliyor. Yurt içindeki fiyatımız 5 bin Euro. Bal borsasındaki fiyatı ise 35 bin Euro. Bu balımızı 2011 yılında aldılar ve 35 bin Euro'dan satışa çıkardılar, Fransa bal borsasında. Açılışını böyle başlattıkları için bal borsasında fiyatı bu şekilde" diye konuştu.


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