Başkent'te restorandaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir restoranın bacasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 restoran çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Mutfak tüpünden çıktığı iddia edilen alevlerin kısa sürede restoranın bacasına yayılması sonucu çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 restoran çalışanı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"İnsan kalabalığı oluştu, biraz panik vardı"

Çevre sakinlerinin Atanur Öksüz, "Karşı kattaydım, duman çıkmaya başladı. Galiba mutfaktaki bacadan dolayı çıkmış, itfaiye ekipleri geldi. İnsan kalabalığı oluştu, biraz panik vardı ama itfaiye ekipleri sayesinde yangın rahat bir şekilde söndürüldü. Maddi hasardan başka bir hasar oluşmadı gibi gözüküyor. Bacadan duman çıktıktan 5 dakika sonra itfaiye ekipleri 4 arabayla buradaydı. Gayet hızlılardı, polis ve ambulans ekipleri de geldi. İnsanlar merak ediyor bakıyor. İtfaiye ekipleri geldikleri zaman da sanki büyük bir şey oluyormuş gibi tepki verdiler. İnsanlar görmedikleri, bilmedikleri için bir panik havası yaşandı" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa