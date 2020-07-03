Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, sopa ve satır kullanılırken 5 kişi yaralandı.

Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada

5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, sopa ve satır kullanılırken 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Perpa pazar yerinde pazarcı oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek tartışması sonrası kavga çıktı. Pompalı tüfek, sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya polis ekipleri ile bekçiler biber gazıyla müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olaylar kontrol altına alındı. 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA