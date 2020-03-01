Başkent'te polise saldırmaya kalkan 3 kişi gözaltına alındı
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Başkent'te polise saldırmaya kalkan 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldıran 3 alkollü şahıs, gözaltına alındı.

01.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:19
Başkent'te polise saldırmaya kalkan 3 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde kavgaya müdahale eden ekiplerine saldıran 3 alkollü şahıs, gözaltına alındı.


Olay, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 3 alkollü şahıs, Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir grupla kavga etti. Kavganın büyümesi sonucunda 1 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi. Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi. Polis ekiplerine saldırmaya kalkan alkollü 3 kişi, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı bir kişi ise ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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