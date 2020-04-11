Başkent'te polis, trafikteki sürücüleri denetledi Ankara'da polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

Ankara'da polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Sürücüleri durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadıklarını sorguladı.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ankara'da yaşanan yoğunluk sona erdi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu, işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Polise kimliklerini gösteren sağlık çalışanları, yollarına devam etti.

Gece işlerinden çıkan ve evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da polis ekiplerini yanına gelerek yardım istedi. Gidecekleri güzergahta sefer yapan belediye otobüsünü durduran polis, vatandaşlara da yardımcı oldu. Ankara'da trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimler sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA