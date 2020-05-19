Başkent'te polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı
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Başkent'te polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi.

Başkent'te polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı
19.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:16

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi. O anlar polis ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, bir sitede 3 çocuk oyun oynadığı sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce ceza yememek için saklanmak istedi. Polis ekipleri 3 çocuğun saklandığını fark edince yanlarına yaklaştı. O anları kameraya alan polis ekipleri, çocuklarla arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Çocuklar daha sonra sitenin içinde bulunan oyun yerlerinden ayrılarak koşarak evlerine gitti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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