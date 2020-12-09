- Başkent'te petshop baskını
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- Başkent'te petshop baskını

09.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:12

Başkent'te petshop baskını Uygunsuz koşullarda bakılan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu Ahmet K.

Başkent'te petshop baskını

Uygunsuz koşullarda bakılan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu

Ahmet K.'ya, 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi

ANKARA - Başkent'te polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapılan petshopta, uygunsuz koşullarda bakıldığı tespit edilen 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İşyeri sahibi Ahmet K.'ya, 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan petshopa ihbar üzerine baskın yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında hayvanların içeride canlılara zarar verecek koşullarda kafeslerde tutulduğu belirlendi. İşletmede bulunan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İş yeri sahibi Ahmet K.'ya, 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

- Başkent'te petshop baskını
- Başkent'te petshop baskını
- Başkent'te petshop baskını
- Başkent'te petshop baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK

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