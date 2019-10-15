15.10.2019 12:26

Başkent'te pes dedirten görüntü kamerada...Alkollü sürücü defalarca çarptığı araçtan kaçmak istedi, otomobilden inen şahısların üzerine aracı sürdü

ANKARA - Ankara'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araca üst üste çarpan ve otomobilden inen şahısların üzerine araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.

Başkent'te güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir alkollü araç sürücüsünün diğer araca üst üste çarptığı anlar yer aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, beyaz renkli araç sürücüsü daha önceden aracına çaptan panelvan tipi aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Bu arada alkollü sürücü bir kez daha araca arkadan çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü bu kez de aracın kapısına vurdu. Beyaz araçtan araçtan inen kişilerin üzerine de araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHA