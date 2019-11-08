Başkent'te Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı

08.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53

Ankara'da Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde düzenlenecek programlarla ilgili anılacak emniyet tedbirleri kapsamında 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 06.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA